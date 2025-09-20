Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Partidos de hoy, sábado 20 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, sábado 20 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 20 DE SEPTIEMBRE

  • Liga 1 – Perú

7:00 p.m. | UTC vs. Universitario – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

  • LaLiga – España

07:00 a.m. | Girona vs. Levante – Disney+ Premium, ESPN 3

09:15 a.m. | Real Madrid vs. Espanyol – DGO, DSports

11:30 a.m. | Alavés vs. Sevilla FC – Disney+ Premium, ESPN 2

11:30 a.m. | Villarreal vs. Osasuna – DGO, DSports

2:00 p.m. | Valencia vs. Athletic Club – DGO, DSports

  • Premier League – Inglaterra

06:30 a.m. | Liverpool vs. Everton – Disney+, ESPN

09:00 a.m. | Wolverhampton vs. Leeds United – Disney+, ESPN

09:00 a.m. | Brighton vs. Tottenham – Disney+ Premium

09:00 a.m. | West Ham vs. Crystal Palace – Disney+ Premium

09:00 a.m. | Burnley vs. Nottingham Forest – Disney+ Premium

11:30 a.m. | Manchester United vs. Chelsea – Disney+, ESPN

2:00 pm. | Fulham vs. Brentford – Disney+, ESPN 3

  • Serie A – Italia

08:00 a.m. | Bologna vs. Genoa – Disney+ Premium, ESPN 4

11:00 a.m. | Hellas Verona vs. Juventus – Disney+, ESPN 3

1:45 p.m. | Udinese vs. AC Milan – Disney+, ESPN 3

  • Bundesliga – Alemania

08:30 a.m. | Hoffenheim vs. Bayern Munich – Disney+ Premium, ESPN 2

08:30 a.m. | Augsburgo vs. Mainz 05 – Disney+ Premium

08:30 a.m. | Werder Bremen vs. Friburgo – Disney+ Premium

08:30 a.m. | Hamburgo vs. Heidenheim – Disney+ Premium

11:30 a.m. | RB Leipzig vs. Colonia – Disney+ Premium

  • Ligue 1 – Francia

10:00 a.m. | Nantes vs. Rennes – Disney+ Premium

12:00 p.m. | Stade Brestois vs. Nice – Disney+ Premium, ESPN 4

2:05 p.m. | Lens vs. Lille – Disney+ Premium, TV5 Monde, ESPN 4

  • Brasileirao – Brasil

2:00 p.m. | Vitória vs. Fluminense – Fanatiz

4:30 p.m. | Ceará vs. Bahía – Fanatiz

4:30 p.m. | Botafogo vs. Atlético Mineiro – Fanatiz

7:00 p.m. | Palmeiras vs. Fortaleza SC – Fanatiz

  • Liga Profesional – Argentina

12:30 p.m. | Barracas Central vs. Sarmiento – TyC Sports

2:45 p.m. | Unión Santa Fe vs. Independiente Rivadavia – TyC Sports

5:00 p.m. | Tigre vs. Aldosivi – Disney+ Premium

7:15 p.m. | Atlético Tucumán vs. River Plate – Disney+, ESPN

  • MLS – Estados Unidos y Canadá

6:30 p.m. | Inter Miami vs. DC United – MLS Season Pass

6:30 p.m. | Orlando City vs. Nashville SC – MLS Season Pass

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo