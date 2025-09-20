Partidos de hoy, sábado 20 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 20 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 20 DE SEPTIEMBRE
- Liga 1 – Perú
7:00 p.m. | UTC vs. Universitario – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
- LaLiga – España
07:00 a.m. | Girona vs. Levante – Disney+ Premium, ESPN 3
09:15 a.m. | Real Madrid vs. Espanyol – DGO, DSports
11:30 a.m. | Alavés vs. Sevilla FC – Disney+ Premium, ESPN 2
11:30 a.m. | Villarreal vs. Osasuna – DGO, DSports
2:00 p.m. | Valencia vs. Athletic Club – DGO, DSports
- Premier League – Inglaterra
06:30 a.m. | Liverpool vs. Everton – Disney+, ESPN
09:00 a.m. | Wolverhampton vs. Leeds United – Disney+, ESPN
09:00 a.m. | Brighton vs. Tottenham – Disney+ Premium
09:00 a.m. | West Ham vs. Crystal Palace – Disney+ Premium
09:00 a.m. | Burnley vs. Nottingham Forest – Disney+ Premium
11:30 a.m. | Manchester United vs. Chelsea – Disney+, ESPN
2:00 pm. | Fulham vs. Brentford – Disney+, ESPN 3
- Serie A – Italia
08:00 a.m. | Bologna vs. Genoa – Disney+ Premium, ESPN 4
11:00 a.m. | Hellas Verona vs. Juventus – Disney+, ESPN 3
1:45 p.m. | Udinese vs. AC Milan – Disney+, ESPN 3
- Bundesliga – Alemania
08:30 a.m. | Hoffenheim vs. Bayern Munich – Disney+ Premium, ESPN 2
08:30 a.m. | Augsburgo vs. Mainz 05 – Disney+ Premium
08:30 a.m. | Werder Bremen vs. Friburgo – Disney+ Premium
08:30 a.m. | Hamburgo vs. Heidenheim – Disney+ Premium
11:30 a.m. | RB Leipzig vs. Colonia – Disney+ Premium
- Ligue 1 – Francia
10:00 a.m. | Nantes vs. Rennes – Disney+ Premium
12:00 p.m. | Stade Brestois vs. Nice – Disney+ Premium, ESPN 4
2:05 p.m. | Lens vs. Lille – Disney+ Premium, TV5 Monde, ESPN 4
- Brasileirao – Brasil
2:00 p.m. | Vitória vs. Fluminense – Fanatiz
4:30 p.m. | Ceará vs. Bahía – Fanatiz
4:30 p.m. | Botafogo vs. Atlético Mineiro – Fanatiz
7:00 p.m. | Palmeiras vs. Fortaleza SC – Fanatiz
- Liga Profesional – Argentina
12:30 p.m. | Barracas Central vs. Sarmiento – TyC Sports
2:45 p.m. | Unión Santa Fe vs. Independiente Rivadavia – TyC Sports
5:00 p.m. | Tigre vs. Aldosivi – Disney+ Premium
7:15 p.m. | Atlético Tucumán vs. River Plate – Disney+, ESPN
- MLS – Estados Unidos y Canadá
6:30 p.m. | Inter Miami vs. DC United – MLS Season Pass
6:30 p.m. | Orlando City vs. Nashville SC – MLS Season Pass