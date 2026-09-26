Partidos de hoy, sábado 26 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 26 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE
- Amistosos internacionales – FIFA
3:30 p.m. | Estados Unidos vs. Perú | Disney Plus
3:30 p.m. | México vs. Colombia | RCN Televisión, Caracol TV
6:00 p.m. | Canadá vs. Chile | Fox, TSN4
- Nations League – UEFA
11:00 a.m. | Islandia vs. Estonia | ESPN, Disney Plus
11:00 a.m. | San Marino vs . Finlandia | Disney Plus, ESPN
11:00 a.m. | Bulgaria vs. Luxemburgo | ESPN, Disney Plus
11:00 a.m. | Islas Feroe vs. Kazajstán | Disney Plus, ESPN
1:45 p.m. | Macedonia del Norte vs. Suiza | ESPN, Disney Plus
1:45 p.m. | República Checa vs. Croacia | Disney Plus, ESPN
1:45 p.m. | Eslovaquia vs. Moldavia | Disney Plus, ESPN
1:45 p.m. | Albania vs. Bielorrusia | ESPN, Disney Plus
1:45 p.m. | Inglaterra vs. España | Disney Plus, ESPN
- Nations League – Concacaf
2:00 p.m. | Montserrat vs. Islas Británicas | Youtube, CONCACAF GO
3:00 p.m. | Saint Martin vs. U.S Virgin Islands | CONCACAF GO, Youtube
4:00 p.m. | San Vicente / Granadinas vs. Guayana Francesa | Youtube, CONCACAF
6:00 p.m. | Antigua y Barbuda vs. Anguila | CONCACAF GO, Youtube
9:00 p.m. | Sint Maarten vs. Belice | Youtube, CONCACAF GO
- Supercopa Internacional – Argentina
2:00 p.m. | Estudiantes vs. Rosario Central | DIRECTV Sports, DGO