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Partidos de hoy, sábado 26 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, sábado 26 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, sábado 26 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE

  • Amistosos internacionales – FIFA

3:30 p.m. | Estados Unidos vs. Perú | Disney Plus

3:30 p.m. | México vs. Colombia | RCN Televisión, Caracol TV

6:00 p.m. | Canadá vs. Chile | Fox, TSN4

  • Nations League – UEFA

11:00 a.m. | Islandia vs. Estonia | ESPN, Disney Plus

11:00 a.m. | San Marino vs . Finlandia | Disney Plus, ESPN

11:00 a.m. | Bulgaria vs. Luxemburgo | ESPN, Disney Plus

11:00 a.m. | Islas Feroe vs. Kazajstán | Disney Plus, ESPN

1:45 p.m. | Macedonia del Norte vs. Suiza | ESPN, Disney Plus

1:45 p.m. | República Checa vs. Croacia | Disney Plus, ESPN

1:45 p.m. | Eslovaquia vs. Moldavia | Disney Plus, ESPN

1:45 p.m. | Albania vs. Bielorrusia | ESPN, Disney Plus

1:45 p.m. | Inglaterra vs. España | Disney Plus, ESPN

  • Nations League – Concacaf

2:00 p.m. | Montserrat vs. Islas Británicas | Youtube, CONCACAF GO

3:00 p.m. | Saint Martin vs. U.S Virgin Islands | CONCACAF GO, Youtube

4:00 p.m. | San Vicente / Granadinas vs. Guayana Francesa | Youtube, CONCACAF

6:00 p.m. | Antigua y Barbuda vs. Anguila | CONCACAF GO, Youtube

9:00 p.m. | Sint Maarten vs. Belice | Youtube, CONCACAF GO

  • Supercopa Internacional – Argentina

2:00 p.m. | Estudiantes vs. Rosario Central | DIRECTV Sports, DGO

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