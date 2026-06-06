Partidos de hoy, sábado 6 de junio: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 6 de junio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 6 DE JUNIO
- Amistoso internacional – FIFA
6:30 a.m. | Biemania vs. Guam
8:00 a.m. | Bélgica vs. Túnez – ESPN y Disney Plus
9:30 a.m. | Kirguistán vs. Palestina
9:00 a.m. | Armenia vs. Kazajistán – Disney Plus
10:00 a.m. | Estonia vs. Islas Feroe – Disney Plus
11:00 a.m. | Sierra Leona vs. Liberia
12:00 p.m. | Islas Vírgenes Británicas vs. Bonaire
12:00 p.m. | Gibraltar vs. Islas Caimán – Disney Plus
12:45 p.m. | Rumanía vs. Gales – Disney Plus
12:45 p.m. | Portugal vs. Chile – ESPN y Disney Plus
1:00 p.m. | Albania vs. Luxemburgo – Disney Plus
1:30 p.m. | Estados Unidos vs. Alemania – Disney Plus, Zapping y Claro TV+.
2:00 p.m. | Suiza vs. Australia – Disney Plus
2:00 p.m. | Panamá vs. Bosnia – RPC
3:00 p.m. | Cabo Verde vs. Bermudas
3:00 p.m. | Bolivia vs. Escocia – Zapping, Disney Plus y Claro TV+.
3:00 p.m. | Inglaterra vs. Nueva Zelanda – ESPN y Disney Plus
3:00 p.m. | Qatar vs. El Salvador – Canal 4 El Salvador
5:00 p.m. | Venezuela vs. Turquía – Disney Plus y Zapping
5:00 p.m. | Brasil vs. Egipto – ESPN
7:00 p.m. | Curazao vs. Aruba
7:00 p.m. | Argentina vs. Honduras – DSports y TyC Sports