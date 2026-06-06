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Partidos de hoy, sábado 6 de junio: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, sábado 6 de junio: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, sábado 6 de junio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 6 DE JUNIO

  • Amistoso internacional – FIFA

6:30 a.m. | Biemania vs. Guam

8:00 a.m. | Bélgica vs. Túnez – ESPN y Disney Plus

9:30 a.m. | Kirguistán vs. Palestina

9:00 a.m. | Armenia vs. Kazajistán – Disney Plus

10:00 a.m. | Estonia vs. Islas Feroe – Disney Plus

11:00 a.m. | Sierra Leona vs. Liberia

12:00 p.m. | Islas Vírgenes Británicas vs. Bonaire

12:00 p.m. | Gibraltar vs. Islas Caimán – Disney Plus

12:45 p.m. | Rumanía vs. Gales – Disney Plus

12:45 p.m. | Portugal vs. Chile – ESPN y Disney Plus

1:00 p.m. | Albania vs. Luxemburgo – Disney Plus

1:30 p.m. | Estados Unidos vs. Alemania – Disney Plus, Zapping y Claro TV+.

2:00 p.m. | Suiza vs. Australia – Disney Plus

2:00 p.m. | Panamá vs. Bosnia – RPC

3:00 p.m. | Cabo Verde vs. Bermudas

3:00 p.m. | Bolivia vs. Escocia – Zapping, Disney Plus y Claro TV+.

3:00 p.m. | Inglaterra vs. Nueva Zelanda – ESPN y Disney Plus

3:00 p.m. | Qatar vs. El Salvador – Canal 4 El Salvador

5:00 p.m. | Venezuela vs. Turquía – Disney Plus y Zapping

5:00 p.m. | Brasil vs. Egipto – ESPN

7:00 p.m. | Curazao vs. Aruba

7:00 p.m. | Argentina vs. Honduras – DSports y TyC Sports

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