Partidos de hoy, viernes 10 de julio: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 10 de julio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, VIERNES 10 DE JULIO
- Copa del Mundo
2:00 p.m. | España vs Bélgica – América, DSports, DGO, América tvGO, Paramount+
- Copa de la Liga – Perú
1:00 p.m. | Cienciano vs ADT – Bicolor+
3:30 p.m. | Alianza Atlético vs Pirata FC – Bicolor+
8:00 p.m. | Sport Boys vs Comerciantes FC – Bicolor +