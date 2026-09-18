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Partidos de hoy, viernes 18 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO

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Partidos de hoy, viernes 18 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, viernes 18 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE

  • Liga 1 – Perú

3:00 p.m. | Alianza Atlético vs Comerciantes Unidos – L1 MAX

8:00 p.m. | Alianza Lima vs ADT – L1 MAX

  • LaLiga – España

2:00 p.m. | Espanyol vs Elche – ESPN

  • Bundesliga – Alemania

1:30 p.m. | Bayern vs Union Berlin – ESPN

  • Serie A – Italia

1:45 p.m. | Monza vs Sassuolo – ESPN

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