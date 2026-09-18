Partidos de hoy, viernes 18 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 18 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE
- Liga 1 – Perú
3:00 p.m. | Alianza Atlético vs Comerciantes Unidos – L1 MAX
8:00 p.m. | Alianza Lima vs ADT – L1 MAX
- LaLiga – España
2:00 p.m. | Espanyol vs Elche – ESPN
- Bundesliga – Alemania
1:30 p.m. | Bayern vs Union Berlin – ESPN
- Serie A – Italia
1:45 p.m. | Monza vs Sassuolo – ESPN