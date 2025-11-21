Temas
Partidos de hoy, viernes 21 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, viernes 21 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO
vsanchezc@latina.pe
El fútbol en vivo para hoy, viernes 21 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, VIERNES 21 DE NOVIEMBRE

  • España – La Liga

15:00 | Valencia vs Levante

  • Alemania – Bundesliga

14:30 | Mainz 05 vs Hoffenheim

  • Francia – Ligue 1

14:45 | Nice vs Olympique Marseille

  • Bolivia – Primera División

16:30 | Gualberto Villarroel SJ vs Aurora
18:30 | Independiente Petrolero vs ABB

  • Chile – Primera División de Chile

18:00 | Audax Italiano vs Everton
18:00 | Deportes Limache vs Unión Española
18:00 | Deportes Iquique vs Cobresal

  • Ecuador – Serie A de Ecuador

16:30 | Universidad Católica vs Libertad
19:00 | Deportivo Cuenca vs El Nacional
15:00 | Sportivo Luqueño vs Olimpia
17:30 | 2 de Mayo vs Deportivo Recoleta

