Partidos de hoy, viernes 22 de mayo: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 22 de mayo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, VIERNES 22 DE MAYO
- Liga 1 – Perú
3:00 p.m. | Juan Pablo II vs. Melgar – L1 MAX
- Liga 2 – Perú
1:00 p.m. | Ayacucho vs. Comerciantes – La Bicolor+
3:15 p.m. | Binacional vs. Sport Huancayo 2 – La Bicolor+
- Serie A – Italia
1:45 p.m. | Fiorentina vs. Atalanta – ESPN y Disney Plus
- Copa Argentina
6:00 p.m. | Unión Santa Fe vs. Independiente – Bet365