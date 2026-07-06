Gustavo Petro anticipará su salida de la presidencia de Colombia al 20 de julio

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció —el último domingo, a través redes sociales— que anticipará su salida del poder al 20 de julio y no lo hará como es habitual durante la posesión de Abelardo de la Espriella, en agosto, quien se ha declarado como “enemigo acérrimo” de la izquierda y promete extraditar a Petro a Estados Unidos.

“No lo haremos el 6 ni el 7 de agosto, es una fecha trágica. Lo haremos el 20 de julio en todas las plazas públicas de Colombia”, dijo a través de X.

Recordemos que, De la Espriella, de 47 años, venció por estrecho margen al senador Iván Cepeda, heredero político de Petro. El nuevo presidente colombiano recibió el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En tanto, Gustavo Petro, de 66 años, podría ser reemplazado en el puesto temporalmente por la vicepresidenta Francia Márquez, la primera afrodescendiente en ocupar ese cargo.

La imagen de Petro de cara de la población tiene dos rostros, cuenta con popularidad por su histórica reducción de la pobreza y el desempleo, pero mantiene fuertes críticas por una gestión que no logró enfrentar la ola de violencia que vive Colombia.

CONVOCA A MOVILIZACIÓN PARA EL 20 DE JULIO

Por otro lado, Gustavo Petro convocó a una movilización nacional el 20 de julio para una despedida “anticipada” como jefe de Estado. Espera que el tradicional desfile del 20 de julio, que tiene lugar en las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar, en el sur y occidente de Bogotá, sirva como escenario definitivo para cerrar su ciclo de gobierno frente a la ciudadanía.

Petro plantea una “movilización general para gritar independencia y la permanencia de las reformas sociales”, el cuál coincide con la fiesta nacional y la posesión del nuevo Congreso donde la izquierda sigue siendo la bancada más numerosa.

Por su parte, Iván Cepeda anunció que si Abelardo de la Espriella, con nacionalidad colombiana y estadounidense, no renuncia a su doble nacionalidad, cesa “toda persecución contra” Petro y desiste “de cualquier intento por extraditarlo” a Estados Unidos, tomará “el camino de la desobediencia civil”.

Finalmente, Petro con este gesto busca tomar distancia del abogado millonario que asumirá la presidencia de Colombia en unas semanas, quien fue elegido por su propuesta de mano dura contra el crimen, promete fomentar la inversión privada y recortar el Estado en un 40%.

VIDEO RECOMENDADO