Terremoto en Venezuela: asciende a 3.342 los fallecidos y 16.740 los heridos tras culminar fase internacional de rescate

La cifra de fallecidos en Venezuela, como consecuencia del doble terremoto que azotó al país, se estima que asciende a 3.342 y la de heridos a 16.740. De acuerdo al balance oficial del gobierno, encabezado por Delcy Rodríguez, 6.462 ciudadanos han sido rescatados, mientras que 17.345 han perdido su vivienda, por lo que se ha tenido que habilitar 79 campamentos transitorios.

Con la culminación de la fase internacional de rescate, las autoridades locales asumieron la coordinación de las labores de búsqueda de víctimas en la región de La Guaira, donde continuarán las labores para ubicar a individuos que permanezcan sepultados, producto de los derrumbes. También se dedicarán a la remoción de estructuras colapsadas y la recuperación de cuerpos.

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unida para la Coordinación de Asuntos Humanitario (OCHA), la coordinación de las operaciones de búsqueda y rescate fue transferida a la Protección Civil de Venezuela, quienes seguirán colaborando con los rescatistas internacionales que permanecen en el territorio. El traspaso también abarcó la difusión de información operativa y capacitación sobre las metodologías empleadas durante los trabajos de rescate.

En Venezuela, cientos de personas rindieron homenaje en vigilias a los miles de fallecidos y heridos que dejaron los dos terremotos del pasado miércoles 24 de junio, principalmente en la región de La Guaira.

Estudiantes, familiares de presos políticos, entre otras personas, se reunieron en una plaza de la Universidad Central de Venzuela (UCV), en Caracas, para orar por las víctimas, escendiendo una vela en su honor.

MILES DE FAMILIAS PIERDEN SUS HOGARES

Delcy Rodríguez pidió ayuda al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para impulsar programas de vivienda a favor de miles de familias que perdieron sus hogares a causa de los sismos. Durante una conversación con el administrador del organismo, Alexander de Croo, agradeció la disposición de la institución internacional para colaborar con la emergencia y los trabajos de recuperación.

También se solicitó apoyo al PNUD para desarrollar programas educativos y de formación laboral y generación de empleo dirigidos a las comunidades afectadas. En cuanto al financiamiento para la reconstrucción de hogares e infraestructura, la presidenta encargada indicó que se está gestionando con organismos internacionales como la ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En tanto, la jefa de Estado explicó que se realizará una evaluación de las necesidades posteriores al desastre, apuntando a la reconstrucción de la nación, teniendo en cuenta que 856 edicios resultaron afectas y 190 colapsaron.

VIDEO RECOMENDADO