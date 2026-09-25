Partidos de hoy, viernes 25 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 25 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE
- Juegos Odesur – COI
10:00 a.m. | Perú vs. Chile – Movistar Deportes, Movistar TV App, YouTube Juegos Odesur
3:00 p.m. | Argentina vs. Paraguay – YouTube Juegos Odesur
- Liga 2 – Perú
1:00 p.m. | Binacional vs AD Cantolao – Bicolor+
3:00 p.m. | ADA Jaén vs Llacuabamba – Bicolor+
3:15 p.m. | Comerciantes FC vs Sport Huancayo 2 – Bicolor+
8.00 p.m. | Carlos Mannucci vs San Martín – Bicolor+
- Amistosos internacionales – FIFA
9:00 a.m. | India vs Panamá – DSports, DGO
- Nations League – UEFA
11:00 a.m. | Armenia vs Letonia – ESPN, Disney+
11:00 a.m. | Georgia vs Irlanda del Norte – ESPN 2, ESPN
1:45 p.m. | Montenegro vs Chipre – ESPN 2, Disney+
1:45 p.m. | Suecia vs Rumania- Disney+
1:45 p.m. | Italia vs Bélgica – Disney+
1:45 p.m. | Hungría vs Ucrania – Disney+
1:45 p.m. | Polonia vs Bosnia y Herzegovina – Disney+
1:45 p.m. | Turquía vs Francia – Disney+
- Nations League – Concacaf
11:00 a.m. | Granada vs Cuba – ESPN, Disney+
11:00 a.m. | Bermudas vs Guadalupe – ESPN 2, ESPN
1:45 p.m. | Bonaire vs San Cristóbal y Nieves – ESPN 2, Disney+
1:45 p.m. | Jamaica vs Guatemala – Disney+
1:45 p.m. | El Salvador vs Martinica – Disney+
1:45 p.m. | Honduras vs Surinam – Disney+
1:45 p.m. | Barbados vs Santa Lucía – Disney+