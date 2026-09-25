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Partidos de hoy, viernes 25 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, viernes 25 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, viernes 25 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE

  • Juegos Odesur – COI

10:00 a.m. | Perú vs. Chile – Movistar Deportes, Movistar TV App, YouTube Juegos Odesur

3:00 p.m. | Argentina vs. Paraguay – YouTube Juegos Odesur

  • Liga 2 – Perú

1:00 p.m. | Binacional vs AD Cantolao – Bicolor+

3:00 p.m. | ADA Jaén vs Llacuabamba – Bicolor+

3:15 p.m. | Comerciantes FC vs Sport Huancayo 2 – Bicolor+

8.00 p.m. | Carlos Mannucci vs San Martín – Bicolor+

  • Amistosos internacionales – FIFA

9:00 a.m. | India vs Panamá – DSports, DGO

  • Nations League – UEFA

11:00 a.m. | Armenia vs Letonia – ESPN, Disney+

11:00 a.m. | Georgia vs Irlanda del Norte – ESPN 2, ESPN

1:45 p.m. | Montenegro vs Chipre – ESPN 2, Disney+

1:45 p.m. | Suecia vs Rumania- Disney+

1:45 p.m. | Italia vs Bélgica – Disney+

1:45 p.m. | Hungría vs Ucrania – Disney+

1:45 p.m. | Polonia vs Bosnia y Herzegovina – Disney+

1:45 p.m. | Turquía vs Francia – Disney+

  • Nations League – Concacaf

11:00 a.m. | Granada vs Cuba – ESPN, Disney+

11:00 a.m. | Bermudas vs Guadalupe – ESPN 2, ESPN

1:45 p.m. | Bonaire vs San Cristóbal y Nieves – ESPN 2, Disney+

1:45 p.m. | Jamaica vs Guatemala – Disney+

1:45 p.m. | El Salvador vs Martinica – Disney+

1:45 p.m. | Honduras vs Surinam – Disney+

1:45 p.m. | Barbados vs Santa Lucía – Disney+

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