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Partidos de hoy, viernes 28 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, viernes 28 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, viernes 28 de agosto. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, VIERNES 28 DE AGOSTO

  • Liga 1 – Perú

3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs FC Cajamarca – L1 MAX

  • Liga 2 – Perú

1:00 p.m. | Binacional vs Comerciantes – YouTube Bicolor+

  • LaLiga – España

12:00 p.m. | Racing de Santander vs Elche – ESPN 4 y Disney+

2:30 p.m. | Alavés vs Villarreal – ESPN 4 y Disney+

  • Premier League – Inglaterra

2:00 p.m. | Crystal Palace vs Manchester City – Disney+

  • Ligue 1 – Francia

10:50 a.m. | Al Riyadh vs Neom SC – HOY TV

11:00 a.m. | Al Fayha vs Abha – Thmanyah

1:00 p.m. | Al Khaleej vs Al Hilal – DAZN

1:00 p.m. | Al Nassr vs Al Taawon – Canal GOAT

1:45 p.m. | Lille vs PSG – Disney+

  • Liga de Argentina

5:00 p.m. | Unión vs Sarmiento – Fanatiz

7:30 p.m. | Boca Juniors vs Lanús – Fanatiz

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