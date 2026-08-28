Partidos de hoy, viernes 28 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 28 de agosto. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, VIERNES 28 DE AGOSTO
- Liga 1 – Perú
3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs FC Cajamarca – L1 MAX
- Liga 2 – Perú
1:00 p.m. | Binacional vs Comerciantes – YouTube Bicolor+
- LaLiga – España
12:00 p.m. | Racing de Santander vs Elche – ESPN 4 y Disney+
2:30 p.m. | Alavés vs Villarreal – ESPN 4 y Disney+
- Premier League – Inglaterra
2:00 p.m. | Crystal Palace vs Manchester City – Disney+
- Ligue 1 – Francia
10:50 a.m. | Al Riyadh vs Neom SC – HOY TV
11:00 a.m. | Al Fayha vs Abha – Thmanyah
1:00 p.m. | Al Khaleej vs Al Hilal – DAZN
1:00 p.m. | Al Nassr vs Al Taawon – Canal GOAT
1:45 p.m. | Lille vs PSG – Disney+
- Liga de Argentina
5:00 p.m. | Unión vs Sarmiento – Fanatiz
7:30 p.m. | Boca Juniors vs Lanús – Fanatiz