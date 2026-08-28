Crisis en la Policía: 40% de patrulleros está inoperativo pese a que cientos son recuperables

El Ministerio del Interior (Mininter) reportó que el 40% de la flota vehicular de la Policía Nacional se encuentra inoperativa. Pese a que una gran parte de estas unidades puede ser reparada, la falta de gestión mantiene a las comisarías con un déficit crítico de patrulleros frente al avance de la criminalidad.

Según el último reporte de la Contraloría, existen 1,730 patrulleros y motocicletas abandonados a nivel nacional. El exviceministro de Seguridad, Ricardo Valdés, advierte que el 30% de estos vehículos inoperativos son recuperables a corto plazo. Solo en Lima Metropolitana, de 1,519 camionetas, cerca de 300 podrían repararse en cuestión de semanas para evitar desproteger las calles.

Frente a esta situación, Ricardo Valdés señala que el sistema de renting (alquiler de vehículos que traslada el costo de reparaciones al proveedor) era la solución ideal. Sin embargo, denunció que actualmente este servicio se dejó de pagar y no existen contratos vigentes para renovar la flota policial.

Déficit de patrulleros en zonas críticas

El estándar mínimo de seguridad exige, al menos, un vehículo operativo por cada 10,000 habitantes. Debido al almacenamiento de unidades y la redistribución de flotas, los distritos más golpeados por la inseguridad presentan cifras alarmantes:

La Esperanza (Trujillo): 0.33 camionetas por cada 10,000 habitantes.

El Porvenir (Trujillo): 0.36 camionetas.

Comas (Lima): 0.53 camionetas.

Santiago de Surco (Lima): 0.71 camionetas.

San Juan de Lurigancho (Lima): 0.72 camionetas.

Villa María del Triunfo (Lima): 0.89 camionetas.

Mientras las comisarías siguen cediendo sus pocos vehículos operativos, la Policía Nacional no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el abandono de los patrulleros recuperables, un silencio institucional que agrava la percepción de inseguridad ciudadana.

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