Partidos de hoy, viernes 29 de mayo: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 29 de mayo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, VIERNES 29 DE MAYO
- Liga1 – Perú
3:00 p.m. | Atlético Grau vs CD Moquegua – L1 Max, L1 Play
- Ligue 1 – Francia
1:45 p.m. | Nice vs Saint Étienne – ESPN 4, ESPN 5, Disney+
- Copa Colombia
4:00 p.m. | Cúcuta vs Fortaleza – Win Sports
6:30 p.m. | Huaquillas vs Leones del norte – Win Sports
- Primera División – Uruguay
5:30 p.m. | Cerro Largo vs CA Cerro – Disney+, Antel TV