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Partidos de hoy, viernes 30 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, viernes 30 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, viernes 30 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, VIERNES 30 DE OCTUBRE

  • LaLiga – España

3:00 p.m. | Villarreal vs Espanyol – DSports y DG

  • Bundesliga – Alemania

2:30 p.m. |Elversberg vs Mainz – Disney+

  • Ligue 1 – Francia

1:00 p.m. | Le Havre vs PSG – ESPN 2 y Disney+

1:00 p.m. | Niza vs Stade Rennais – Disney+

3:05 p.m. | Lille vs Lens – ESPN 2 y Disney+

  • Brasileirao – Brasil

6:00 p.m. | Corinthians vs Mirassol – L1 Play

  • Liga Profesional – Argentina

5:00 p.m. | Estudiantes Rio Cuarto vs Gimnasia LP – Fanatiz y TNT Sports

5:00 p.m. | Huracán vs Tigre – Fanatiz y ESPN

7:15 p.m. | Racing Club vs Aldosivi – Fanatiz y TNT Sports

7:15 p.m. | Sarmiento vs Rosario Central – Disney+

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