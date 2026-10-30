Partidos de hoy, viernes 30 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 30 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, VIERNES 30 DE OCTUBRE
- LaLiga – España
3:00 p.m. | Villarreal vs Espanyol – DSports y DG
- Bundesliga – Alemania
2:30 p.m. |Elversberg vs Mainz – Disney+
- Ligue 1 – Francia
1:00 p.m. | Le Havre vs PSG – ESPN 2 y Disney+
1:00 p.m. | Niza vs Stade Rennais – Disney+
3:05 p.m. | Lille vs Lens – ESPN 2 y Disney+
- Brasileirao – Brasil
6:00 p.m. | Corinthians vs Mirassol – L1 Play
- Liga Profesional – Argentina
5:00 p.m. | Estudiantes Rio Cuarto vs Gimnasia LP – Fanatiz y TNT Sports
5:00 p.m. | Huracán vs Tigre – Fanatiz y ESPN
7:15 p.m. | Racing Club vs Aldosivi – Fanatiz y TNT Sports
7:15 p.m. | Sarmiento vs Rosario Central – Disney+