“Coquito, la película” presenta tráiler oficial

“Coquito, la película”, la nueva producción cinematográfica del director Eduardo Guillot, presenta su tráiler oficial y adelanta una historia profundamente vinculada con la memoria educativa y cultural del Perú. El filme llegará a las salas de cine del país el próximo 26 de noviembre y propone un acercamiento a la vida del hombre que convirtió la enseñanza de la lectura y la escritura en un legado para millones de personas.

Inspirada en la vida de Everardo Zapata Santillana, creador del emblemático libro Coquito, la película se adentra en los primeros años del maestro arequipeño y en las experiencias que marcaron el nacimiento de su vocación pedagógica. A través de su historia, la producción reconstruye una época en la que aprender a leer y escribir representaba una oportunidad de transformación personal y social, y en la que la perseverancia de un educador podía abrir nuevos caminos para las generaciones futuras.

Director Eduardo Guillot: “Coquito fue una herramienta de emancipación”

Para Eduardo Guillot, llevar esta historia al cine representa un homenaje a la convicción de un hombre que dedicó su vida a la educación. “En un contexto donde el analfabetismo era la norma, Everardo dedicó su vida a un oficio que exige una vocación inquebrantable. Su mayor acto de lucha fue crear un libro para aprender a leer y escribir, una herramienta de emancipación. Coquito sigue vigente y su autor, a sus 100 años, puede ser testigo de su permanencia. Esta película es mi homenaje a esa persistencia”, recalcó el director.

El elenco está encabezado por Luis José Ocampo, quien interpreta a Everardo, y Elisa Costa, en el papel de Lucía. El entrañable personaje de Coquito es interpretado por Lucas Mamani, mientras que la primera actriz Liliana Alegría da vida a Ofelia, la abuela del protagonista. La producción también cuenta con la participación de actores arequipeños como Martha Rebaza, Roberto Palacios, Edgar Guido Calderón, Luciano Basurco y Aldo Jesús Barrientos, quienes contribuyen a recrear el entorno social y familiar en el que transcurre la historia.

El rodaje se realizó en Arequipa y Punta de Bombón, localidades que aportan identidad y autenticidad a la propuesta visual. Más allá de servir como escenarios, estos espacios permiten recuperar los paisajes y ambientes vinculados con la historia del maestro arequipeño, acercando al espectador a sus orígenes y a las circunstancias que acompañaron los primeros pasos de su vocación. La elección de estas locaciones refuerza, además, el vínculo de la película con la memoria y el patrimonio cultural del sur del país.

A lo largo de las décadas, Coquito trascendió su función como libro de iniciación a la lectura para convertirse en parte de la memoria colectiva de varias generaciones. Sus páginas acompañaron el aprendizaje de millones de niños peruanos y extendieron su influencia a distintos países de Latinoamérica. Su permanencia demuestra cómo una herramienta educativa puede superar el ámbito escolar y convertirse en un referente cultural compartido por familias, docentes y estudiantes.

Con el estreno de su tráiler oficial, “Coquito, la película” invita al público a descubrir la historia que existe detrás de aquellas páginas que marcaron la infancia de tantos peruanos. El filme también pone en primer plano el legado de Everardo Zapata Santillana, cuya obra fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación, y reivindica el papel de los educadores en la construcción de una sociedad con mayores oportunidades. Una historia de vocación, perseverancia y compromiso con la enseñanza.