Partidos de hoy, viernes 31 de julio: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 31 de julio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, VIERNES 31 DE JULIO
- Liga 1 – Perú
3.00 p. m. | Los Chankas vs Comerciantes Unidos – L1 Max
- Amistosos internacionales
11:00 a. m. | Juventus vs Niza – DAZN Italia
1:15 p.m. | Birmingham vs Barcelona – Barca Play
- Liga 2 – Perú
3.00 p. m. | Alianza Universidad vs Sport Huancayo 2 – YouTube Bicolor+