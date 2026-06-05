Partidos de hoy, viernes 5 de junio: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 5 de junio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, VIERNES 5 DE JUNIO
- Amistoso internacional – FIFA
11:00 a.m. | Bielorrusia vs Siria – Disney+
11:00 a.m. | Georgia vs Baréin – Disney+
11:30 a.m. | Eslovaquia vs Montenegro – Disney+
12:00 p.m. | Moldavia vs Bulgaria – Disney+
12:00 p.m. | San Marino vs Bangladesh – Disney+
12:45 p.m. | Hungría vs Finlandia – Disney+
1:00 p.m. | Azerbaiyán vs Malta – Disney+
5:15 p.m. | Paraguay vs Nicaragua – Tigo Sports
7:00 p.m. | Haití vs Perú – Movistar Deportes
- Liga de Naciones Femenina – Conmebol
3:00 p.m. | Argentina vs Perú – DGO
3:00 p.m. | Bolivia vs Paraguay – DSports 7, DGO
3:00 p.m. | Colombia vs Uruguay – DSports, 6, DGO
3:00 p.m. | Chile vs Ecuador DSports, DGO