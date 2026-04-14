Partidos y tabla de posiciones del Torneo Apertura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 10

Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2026 | En el inicio de la fecha 10 del Torneo Apertura, muchos clubes están en la lucha por sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan obtener el título nacional, acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.

En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como la tabla de posiciones del Torneo Apertura.

RESULTADOS DE LA FECHA 10 DEL TORNEO APERTURA

Como parte de la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, Alianza Lima visita en el Estadio Unión Tarma a ADT, mientras que Universitario recibe en el Estadio Monumental a Deportivo Garcilaso, en tanto Sporting Cristal visita en el Estadio Miguel Grau a Atlético Grau.

Martes 14 de abril

FINAL | CD Moquegua 3-0 Juan Pablo II

FINAL | ADT 0-1 Alianza Lima

8:00 p.m. | Sport Boys vs. Melgar

Miércoles 15 de abril

3:00 p.m. | UTC vs. Sport Huancayo

Miércoles 22 de abril

1:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético

3:15 p.m. | Atlético Grau vs. Sporting Cristal

6:00 p.m. | Cusco FC vs. FC Cajamarca

8:30 p.m. | Universitario vs. Deportivo Garcilaso

Jueves 23 de abril

3:00 p.m. | Chankas vs. Cienciano

TABLA DEL TORNEO APERTURA DE LA LIGA 1 2026 EN VIVO