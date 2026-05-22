X Publicidad
Temas
Lo último
Yo Soy
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
Lo último
Yo Soy
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Partidos y tabla de posiciones del Torneo Apertura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 16

Deportes
Partidos y tabla de posiciones del Torneo Apertura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 16
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2026 | Al inicio de la fecha 16 del Torneo Apertura, muchos clubes están en la lucha por sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan obtener el título nacional, acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.

En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como la tabla de posiciones del Torneo Apertura.

RESULTADOS DE LA FECHA 16 DEL TORNEO APERTURA

Como parte de la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, Alianza Lima recibe en Matute a Chankas, Universitario visita a CD Moquegua, mientras que Sporting Cristal recibe en su estadio a ADT.

  • Viernes 22 de mayo

2do tiempo | Juan Pablo II 1-1 Melgar

  • Sábado 23 de mayo

12:45 p.m. | CD Moquegua vs. Universitario

3:00 p.m. | UTC vs. Sport Boys

5:15 p.m. | Cusco FC vs. Atlético Grau

  • Domingo 24 de mayo
11:00 a.m. | Sporting Cristal vs. ADT

1:15 p.m. | Sport Huancayo vs. Cienciano

3:30 p.m. | Alianza Atlético vs. FC Cajamarca

  • Lune 25 de mayo

3:30 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Deportivo Garcilaso

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ

Siguiente artículo