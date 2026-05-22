Partidos y tabla de posiciones del Torneo Apertura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 16
Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2026 | Al inicio de la fecha 16 del Torneo Apertura, muchos clubes están en la lucha por sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan obtener el título nacional, acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.
En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como la tabla de posiciones del Torneo Apertura.
RESULTADOS DE LA FECHA 16 DEL TORNEO APERTURA
Como parte de la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, Alianza Lima recibe en Matute a Chankas, Universitario visita a CD Moquegua, mientras que Sporting Cristal recibe en su estadio a ADT.
- Viernes 22 de mayo
2do tiempo | Juan Pablo II 1-1 Melgar
- Sábado 23 de mayo
12:45 p.m. | CD Moquegua vs. Universitario
3:00 p.m. | UTC vs. Sport Boys
5:15 p.m. | Cusco FC vs. Atlético Grau
- Domingo 24 de mayo
1:15 p.m. | Sport Huancayo vs. Cienciano
3:30 p.m. | Alianza Atlético vs. FC Cajamarca
- Lune 25 de mayo
3:30 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Deportivo Garcilaso