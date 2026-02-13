Temas
Partidos y tabla de posiciones del Torneo Apertura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 3

Partidos y tabla de posiciones del Torneo Apertura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 3
Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2026 | Al final de la fecha 3 del Torneo Apertura, muchos clubes arrancan la lucha por sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan obtener el título nacional, acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.

En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como la tabla de posiciones del Torneo Apertura.

RESULTADOS DE LA FECHA 3 DEL TORNEO APERTURA

Como parte de la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, Alianza Lima visita en Trujillo a Alianza Atlético, Universitario recibe en el Monumental a Cienciano, mientras que Sporting Cristal visita en Chongoyape a Juan Pablo II.

  • Viernes 13 de febrero

FINAL | UTC 1-0 Cusco FC

8:00 p.m. | Universitario vs. Cienciano

  • Sábado 14 de febrero

1:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. ADT

3:15 p.m. | Juan Pablo II vs. Sporting Cristal

5:30 p.m. | Sport Boys vs. Atlético Grau

8:00 p.m. | Alianza Atlético vs. Alianza Lima

  • Domingo 15 de febrero

1:00 p.m. | Sport Huancayo vs. FC Cajamarca

3:15 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Chankas

6:30 p.m. | Melgar vs. CD Moquegua

TABLA DEL TORNEO APERTURA DE LA LIGA 1 2026 EN VIVO

