Partidos y tabla de posiciones del Torneo Apertura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 4

Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2026 | En el inicio de la fecha 4 del Torneo Apertura, muchos clubes están en la lucha por sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan obtener el título nacional, acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.

En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como la tabla de posiciones del Torneo Apertura.

RESULTADOS DE LA FECHA 4 DEL TORNEO APERTURA

Como parte de la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, Alianza Lima recibe en Matute a Sport Boys, mientras que Universitario visita a Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo.

Viernes 20 de febrero

8:00 p.m. | Alianza Lima vs. Sport Boys

Sábado 21 de febrero

1:00 p.m. | FC Cajamarca vs. Melgar

4:00 p.m. | Sporting Cristal vs. Universitario

7:00 p.m. | Cienciano vs. Alianza Atlético

Domingo 22 de febrero

11:00 a.m. | ADT vs. UTC

1:15 p.m. | Chankas vs. Sport Huancayo

3:30 p.m. | Atlético Grau vs. Juan Pablo II

6:30 p.m. | Cusco FC vs. Comerciantes Unidos

Lunes 23 de febrero

3:00 p.m. | CD Moquegua vs. Deportivo Garcilaso

TABLA DEL TORNEO APERTURA DE LA LIGA 1 2026 EN VIVO

