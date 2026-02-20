Partidos y tabla de posiciones del Torneo Apertura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 4
Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2026 | En el inicio de la fecha 4 del Torneo Apertura, muchos clubes están en la lucha por sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan obtener el título nacional, acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.
En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como la tabla de posiciones del Torneo Apertura.
RESULTADOS DE LA FECHA 4 DEL TORNEO APERTURA
Como parte de la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, Alianza Lima recibe en Matute a Sport Boys, mientras que Universitario visita a Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo.
- Viernes 20 de febrero
8:00 p.m. | Alianza Lima vs. Sport Boys
- Sábado 21 de febrero
1:00 p.m. | FC Cajamarca vs. Melgar
4:00 p.m. | Sporting Cristal vs. Universitario
7:00 p.m. | Cienciano vs. Alianza Atlético
- Domingo 22 de febrero
11:00 a.m. | ADT vs. UTC
1:15 p.m. | Chankas vs. Sport Huancayo
3:30 p.m. | Atlético Grau vs. Juan Pablo II
6:30 p.m. | Cusco FC vs. Comerciantes Unidos
- Lunes 23 de febrero
3:00 p.m. | CD Moquegua vs. Deportivo Garcilaso