Partidos y tabla de posiciones del Torneo Apertura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 9

Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2026 | Al final de la fecha 9 del Torneo Apertura, muchos clubes están en la lucha por sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan obtener el título nacional, acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.

En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como la tabla de posiciones del Torneo Apertura.

RESULTADOS DE LA FECHA 9 DEL TORNEO APERTURA

Como parte de la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, Alianza Lima visitó en el Estadio Monumental a Universitario, mientras que Sporting Cristal recibió en el Estadio Alberto Gallardo a CD Moquegua.

Viernes 3 de abril

FINAL | Sporting Cristal 1-2 CD Moquegua

FINAL | Alianza Atlético 2-2 Atlético Grau

FINAL | Cienciano 3-2 ADT

Sábado 4 de abril

FINAL | Deportivo Garcilaso 3-2 Sport Boys

FINAL | Melgar 1-3 Cusco FC

FINAL | Universitario 1-0 Alianza Lima

Domingo 5 de abril

FINAL | Sport Huancayo 1-1 Comerciantes Unidos

FINAL | Juan Pablo II 2-1 UTC

Lunes 6 de abril

3:00 p.m. | FC Cajamarca vs. Chankas

TABLA DEL TORNEO APERTURA DE LA LIGA 1 2026 EN VIVO

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