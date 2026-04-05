Partidos y tabla de posiciones del Torneo Apertura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 9
Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2026 | Al final de la fecha 9 del Torneo Apertura, muchos clubes están en la lucha por sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan obtener el título nacional, acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.
En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como la tabla de posiciones del Torneo Apertura.
RESULTADOS DE LA FECHA 9 DEL TORNEO APERTURA
Como parte de la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, Alianza Lima visitó en el Estadio Monumental a Universitario, mientras que Sporting Cristal recibió en el Estadio Alberto Gallardo a CD Moquegua.
- Viernes 3 de abril
FINAL | Sporting Cristal 1-2 CD Moquegua
FINAL | Alianza Atlético 2-2 Atlético Grau
FINAL | Cienciano 3-2 ADT
- Sábado 4 de abril
FINAL | Deportivo Garcilaso 3-2 Sport Boys
FINAL | Melgar 1-3 Cusco FC
FINAL | Universitario 1-0 Alianza Lima
- Domingo 5 de abril
FINAL | Sport Huancayo 1-1 Comerciantes Unidos
FINAL | Juan Pablo II 2-1 UTC
- Lunes 6 de abril
3:00 p.m. | FC Cajamarca vs. Chankas