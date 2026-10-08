Partidos y tabla de posiciones del Torneo Clausura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 11
Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2026 | Al inicio de la fecha 11 del Torneo Clausura, muchos clubes siguen en la lucha por sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan obtener el título nacional a fin de año, acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.
En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como la tabla de posiciones del Torneo Clausura.
RESULTADOS DE LA FECHA 11 DEL TORNEO CLAUSURA
Como parte de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, Alianza Lima visita a Cusco FC, Universitario recibe en el Monumental a Melgar, mientras que Sporting Cristal visita en Cajamarca a UTC.
- Jueves 8 de octubre
FINAL | CD Moquegua 0-2 Cienciano
FINAL | Atlético Grau 0-0 Chankas
- Viernes 9 de octubre
8:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo
- Sábado 10 de octubre
1:00 p.m. | ADT vs. FC Cajamarca
3:30 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Juan Pablo II
7:00 p.m. | Universitario vs. Melgar
- Domingo 11 de octubre
1:00 p.m. | UTC vs. Sporting Cristal
3:30 p.m. | Sport Boys vs. Alianza Atlético
6:30 p.m. | Cusco FC vs. Alianza Lima