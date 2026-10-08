Partidos y tabla de posiciones del Torneo Clausura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 11

Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2026 | Al inicio de la fecha 11 del Torneo Clausura, muchos clubes siguen en la lucha por sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan obtener el título nacional a fin de año, acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.

En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como la tabla de posiciones del Torneo Clausura.

RESULTADOS DE LA FECHA 11 DEL TORNEO CLAUSURA

Como parte de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, Alianza Lima visita a Cusco FC, Universitario recibe en el Monumental a Melgar, mientras que Sporting Cristal visita en Cajamarca a UTC.

Jueves 8 de octubre

FINAL | CD Moquegua 0-2 Cienciano

FINAL | Atlético Grau 0-0 Chankas

Viernes 9 de octubre

8:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo

Sábado 10 de octubre

1:00 p.m. | ADT vs. FC Cajamarca

3:30 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Juan Pablo II

7:00 p.m. | Universitario vs. Melgar

Domingo 11 de octubre

1:00 p.m. | UTC vs. Sporting Cristal

3:30 p.m. | Sport Boys vs. Alianza Atlético

6:30 p.m. | Cusco FC vs. Alianza Lima

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA

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