Partidos y tabla de posiciones del Torneo Apertura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 2

Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2026 | Al el inicio de la fecha 2 del Torneo Apertura, muchos clubes arrancan la lucha por sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan obtener el título nacional, acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.

En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como la tabla de posiciones del Torneo Apertura.

RESULTADOS DE LA FECHA 2 DEL TORNEO APERTURA

Como parte de la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, Alianza Lima recibe en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute) a Comerciantes Unidos, Universitario visita a Cusco FC, mientras que Sporting Cristal enfrenta a Melgar en el Estadio Alberto Gallardo.

Viernes 6 de febrero

3:00 p.m. | CD Moquegua vs. UTC

Sábado 7 de febrero

1:00 p.m. | ADT vs. Sport Boys

3:15 p.m. | Atlético Grau vs. Sport Huancayo

8:00 p.m. | Cusco FC vs. Universitario

Domingo 8 de febrero

11:00 a.m. | Sporting Cristal vs. Melgar

1:15 p.m. | Chankas vs. Alianza Atlético

3:30 p.m. | Cienciano vs. Juan Pablo II

6:00 p.m. | Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos

Lunes 9 de febrero

3:30 p.m. | FC Cajamarca vs. Deportivo Garcilaso

TABLA DEL TORNEO APERTURA DE LA LIGA 1 2026 EN VIVO

VIDEO RECOMENDADO