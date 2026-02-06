Partidos y tabla de posiciones del Torneo Apertura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 2
Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2026 | Al el inicio de la fecha 2 del Torneo Apertura, muchos clubes arrancan la lucha por sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan obtener el título nacional, acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.
En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como la tabla de posiciones del Torneo Apertura.
RESULTADOS DE LA FECHA 2 DEL TORNEO APERTURA
Como parte de la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, Alianza Lima recibe en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute) a Comerciantes Unidos, Universitario visita a Cusco FC, mientras que Sporting Cristal enfrenta a Melgar en el Estadio Alberto Gallardo.
- Viernes 6 de febrero
3:00 p.m. | CD Moquegua vs. UTC
- Sábado 7 de febrero
1:00 p.m. | ADT vs. Sport Boys
3:15 p.m. | Atlético Grau vs. Sport Huancayo
8:00 p.m. | Cusco FC vs. Universitario
- Domingo 8 de febrero
11:00 a.m. | Sporting Cristal vs. Melgar
1:15 p.m. | Chankas vs. Alianza Atlético
3:30 p.m. | Cienciano vs. Juan Pablo II
6:00 p.m. | Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos
- Lunes 9 de febrero
3:30 p.m. | FC Cajamarca vs. Deportivo Garcilaso