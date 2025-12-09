Periodistas mexicanos se disculpan con ‘Pol Deportes’: ¿qué le dijeron?

Luego de que Cliver Huamán, más conocido como ‘Pol Deportes‘ se viralice en todo el mundo por su narración desde el cerro en la final de la Copa Libertadores, miles de personas lo llenaron de felicitaciones y éxitos tras perseguir sus sueños, sin embargo, un grupo de ‘periodistas’ mexicanos lo criticaron públicamente.

Pues desde México señalaron que las invitaciones que recibió ‘Pol Deportes’ solo fueron por apiadarse de él y que incluso Conmebol debería sancionarlo por transmitir el partido sin derechos. “Estudiantes de comunicación, no estudien las teorías del periodismo. Suban cerros y causen, ahí, impacto con los medios para que los inviten y se cuelguen”, indicó Olvera.

Tras las fuertes críticas al joven de 15 años, diversos usuarios respondieron a Javier Olvera y suspendieron la cuenta de Tik Tok del mexicano. Asimismo, los usuarios indican que reportarán la cuenta de su programa para que finalmente sea bloqueada.

Finalmente, los mexicanos ofrecieron disculpas públicas a todos sus seguidores y sobre todo al pueblo peruano. “Quiero pedirle una disculpa a Perú, en nombre de todos los periodistas mexicanos. La empresa no está de acuerdo”, comentó uno de los panelistas del programa ‘Fútbol al Día’ de México.

