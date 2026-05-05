MML rechaza acusaciones por interferencia electoral y defiende gasto por pago de abogados

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), ante las acusaciones por supuesta interferencia electoral debido al pago de abogados que interpusieron demandas contra la decisión de la Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y pronunciamientos del alcalde Reggiardo, respondió que su objetivo es “la defensa de derechos fundamentales de los vecinos de Lima” y que de “ninguna manera” las acciones tomadas representan un “uso indebido de recursos ni del cargo público”.

Este pronunciamiento se da luego de que el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, declarase el lunes pasado que los abogados Hans Caiazza, presidente del Directorio de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (Emilima), y Gerardo Eto, exmagistrado del Tribunal Constitucional (TC), se encargarán de las acciones legales de la comuna capital.

En la conferencia, Reggiardo indicó que el letrado Caiazza se encargará de interponer un recurso ante el Poder Judicial, mientras que Cruz apelará la acción competencial ante el Tribunal Constitucional. En esa línea, señaló que el abogado Wilmer Medina, actual defensa de López Aliaga y del municipio, también participa en la movida legal propuesta “en defensa del voto” de cierta parte de Lima.

Sobre el pago de los letrados, el burgomaestre evitó dar detalles. “No podría decir los honorarios, pero en su momento podemos hacer llegar esa respuesta”, declaró.

Recordemos que el JNE declaró inviable la exigencia de elecciones complementarias de López Aliaga ante un supuesto fraude en la jornada electoral del 12 de abril.

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