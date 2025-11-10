¿Perú reprogramará sus partidos amistosos ante Rusia y Chile? FPF da respuesta

La selección peruana tiene dos partidos amistosos programados frente a Rusia y Chile en esta semana, pues debido a la fecha FIFA del mes de noviembre, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) pactó dos encuentros, sin embargo, el equipo patrio sufrió retrasos con sus vuelos hacia Rusia el último fin de semana.

Y es que la Bicolor tenía planeado viajar el día sábado 8 en la mañana y el vuelo fue retrasado por lo que la delegación peruana de 35 personas tuvo que quedarse una noche más en Lima hasta encontrar un nuevo vuelo. Ante ello, la FPF indicó que había la posibilidad de que los partidos ante Rusia y Chile sean reprogramados.

Sin embargo, este lunes 10 de noviembre, la selección peruana llegará a San Petersburgo – Rusia y tendrá un día de entrenamiento con el equipo completo para enfrentar a Rusia el miércoles 12 de noviembre y luego de ello, el día martes 18 de noviembre, se medirá con Chile en Sochi.

Los partidos de la selección peruana no sufrirán cambios pese a los problemas presentados con los vuelos hacia el continente asiático. De la mano de Manuel Barreto, la ‘Bicolor’ busca terminar el 2025 con resultados positivos luego de la derrota ante Chile en Santiago.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7