Perú vs. Venezuela: Hora y dónde ver EN VIVO el partido por el Sudamericano de Vóley

El Sudamericano de Vóley 2026 arrancó el martes 8 de septiembre en Río de Janeiro, con la selección de Perú situada en el único grupo del torneo junto a sus similares de Brasil, Colombia, Argentina, Chile y Venezuela.

Dirigidas por Antonio Rizola, las ‘matadoras’ buscan quedar entre los tres primeros y clasificar al Mundial de Vóleibol 2027.

FIXTURE DE PERÚ EN EL SUDAMERICANO DE VÓLEY 2026

La selección peruana afronta los siguientes partidos en la fase de grupos:

Perú vs. Argentina | Martes 8 de septiembre a las 3:00 p.m.

Perú vs. Brasil | Miércoles 9 de septiembre a las 6:00 p.m.

Perú vs. Venezuela | Jueves 10 de septiembre a las 3:00 p.m.

Perú vs. Colombia | Sábado 12 de septiembre a las 2:30 p.m.

Perú vs. Chile | Domingo 13 de septiembre a la 1:00 p.m.

Cabe destacar que cada uno de los partidos de Perú son transmitidos EN VIVO a todo el país por Latina (2 y 702 HD). Vía streaming, la transmisión va por la app y la página web de Latina.

RESULTADOS DE PERÚ EN EL SUDAMERICANO DE VÓLEY 2026

Martes 8 de septiembre:

Colombia 3-0 Chile (25-19, 25-20, 25-19)

Perú 1-3 Argentina (25-20, 15-25, 18-25, 25-27)

Brasil 3-0 Venezuela (25-14, 25-13, 25-19)

Miércoles 9 de septiembre:

Chile 3-1 Venezuela (25-18, 25-20, 21-25, 25-22)

Argentina 3-2 Colombia (27-29, 25-11, 21-25, 25-23, 15-8)

Perú 0-3 Brasil (16-25, 16-25, 15-25)

Jueves 10 de septiembre:

Argentina vs. Chile

Perú vs. Venezuela

Brasil vs. Colombia

Sábado 12 de septiembre:

Argentina vs. Venezuela

Brasil vs. Chile

Perú vs. Colombia

Domingo 13 de septiembre:

Colombia vs. Venezuela

Brasil vs. Argentina

Perú vs. Chile

POSICIÓN DE PERÚ EN EL SUDAMERICANO DE VÓLEY 2026

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