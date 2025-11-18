Perú vs. Chile: Bicolor confirma su alineación para amistoso desde Rusia

La Selección Peruana presentó, a través de sus redes sociales oficiales, la alineación titular para el esperado encuentro Perú vs. Chile, que se disputará este martes 18 de noviembre en el Estadio Olímpico Fisht, en Sochi (Rusia).

El equipo dirigido por José Guillermo del Solar—Barreto, con miras a cerrar un 2025 complicado y sin los resultados deportivos esperados, apostará por nuevos rostros en esta última prueba internacional.

ALINEACIÓN

La oncena confirmada está compuesta por: Pedro Gallese; César Inga, Fabio Gruber, Renzo Garcés y Marcos López; Jesús Castillo, Jesús Pretell y Jairo Concha; Jhonny Vidales, Kenji Cabrera y Alex Valera. Con esta propuesta, la Bicolor busca terminar el año con una presentación convincente y evaluar a los futbolistas que podrían consolidarse en el próximo proceso.

Por su parte, Chile llega reforzado anímicamente después de vencer 2-0 a Rusia, cortándole una racha de 18 partidos sin perder. Los goles de Gonzalo Tapia y Ben Brereton expusieron la evolución del equipo sureño, que también se encuentra en etapa de ajustes tras quedarse sin cupo al Mundial 2026.