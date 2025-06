¿Qué resultados necesita Perú para seguir con vida en las Eliminatorias?

Perú vs. Ecuador juegan un partido determinante en la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas. El camino de la selección peruana hacia la Copa del Mundo 2026 se ha tornado empinado, y las próximas fechas de las Eliminatorias serán decisivas. Con las matemáticas aún a favor, la Blanquirroja se aferra a un hilo de esperanza que dependerá de una combinación de resultados propios y ajenos para mantener vivo el sueño mundialista.

Con apenas 11 puntos y ubicada en los últimos puestos de la tabla, el equipo dirigido por Óscar Ibáñez se juega su última carta frente a Ecuador, sabiendo que cualquier otro resultado que no sea una victoria la pone contra las cuerdas.

ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS: ¿QUÉ RESULTADOS NECESITA PERÚ?

El destino de Perú no solo depende de sí mismo (ganarle a Ecuador). Para que las matemáticas sigan jugando a su favor, necesita que Venezuela pierda ante Uruguay en Montevideo. Un escenario posible, aunque no asegurado: los dirigidos por Marcelo Bielsa también están presionados por los resultados y necesitan una victoria para sostener su proyecto.

Otro duelo que podría incidir indirectamente es el de Bolivia vs Chile en El Alto. El resultado ideal para Perú sería un empate, aunque un triunfo chileno también sería beneficioso. Una victoria boliviana, en cambio, podría complicar aún más las aspiraciones de la selección peruana de cara a las fechas finales. Mientras tanto, Argentina vs Colombia y Brasil vs Paraguay no afectan directamente las cuentas peruanas.

¿QUÉ LE ESPERA A PERÚ CONTRA ECUADOR?

El rival no será sencillo. Ecuador llega fortalecido tras sumar en su último compromiso y beneficiado por la derrota de Bolivia. Con ello, los dirigidos por Sebastián Beccacece se consolidaron entre los siete primeros. Una victoria en Lima podría significar su clasificación directa si Venezuela no gana. Incluso un empate le bastaría si la ‘Vinotinto’ cae ante Uruguay.

En el historial reciente, Perú tiene la ventaja: ganó cuatro de los últimos seis duelos ante Ecuador en Eliminatorias. Sin embargo, la única derrota fue en su último cruce, en Quito, por 1-0. Ahora, ‘La Tri’ buscará repetir el triunfo y lograr una racha de dos victorias consecutivas ante Perú, algo que no consigue desde hace más de una década.

La Bicolor tiene argumentos para ilusionarse. Está invicta en sus últimos cinco partidos como local (dos victorias y tres empates) y solo cayó ante potencias como Brasil y Argentina.

VIDEO RECOMENDADO