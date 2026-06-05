Perú vs. España: fecha, hora y dónde ver el partido amistoso de la selección peruana

La selección de Perú enfrenta a su similar de España en partido amistoso a disputarse a pocos días del inicio del Mundial 2026. Peruanos y españoles irán por un triunfo este lunes 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc, en la ciudad de Puebla, en México.

El conjunto blanquirrojo acaba de coseguir su primer triunfo de la ‘era Menezes’ al ganar 2-1 a Haití. En tanto, el cuadro europeo viene de empatar 1-1 Irak. En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles del partido Perú vs. España.

Cabe apuntar que los momentos de ambas selecciones son muy distintos. Mientras que Perú quedó eliminado del Mundial 2026 al quedar en la novena posición de las Eliminatorias Sudamericanas, España sí logró clasificar a la Copa del Mundo, donde enfrentará a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay por el Grupo H.

¿A QUÉ HORA JUEGA PERÚ VS. ESPAÑA?

Perú y España se enfrentan este lunes 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, a partir de las 9:00 p.m (hora peruana). Los hinchas peruanos y españoles asistirán masivamente para ver este partido que promete generar muchas emociones.

¿DÓNDE VER EL PERÚ VS. ESPAÑA?

El partido entre Perú y España va por la señal de Movistar Deportes en las siguientes empresas de cable: Movistar: canal 3 (SD), canal 703 (HD). También podrás seguirlo en su alternativa de streaming en las plataformas digitales de Movistar TV App.

Cabe apuntar que podrás seguir las incidencias del choque en la página web de Latina Noticias y las redes sociales de Latina Deportes.

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