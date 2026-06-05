Perú vs. Haití: Alineaciones confirmadas para el partido amistoso

La selección de Perú enfrenta a su similar de Haití en partido amistoso a disputarse a pocos días del inicio del Mundial 2026. Peruanos y haitianos irán por un triunfo este viernes 5 de junio en el Nu Stadium de Miami, en Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, la selección peruana confirmó los once jugadores elegidos por Mano Menezes para enfrentar a Haití en el partido amistoso de este viernes.

Pedro Gallese, Oliver Sonne, Renzo Garcés, Álfonso Barco, Marcos López, Erick Noriega, André Carrillo (capitán), Jairo Concha, Jairo Vélez, Kenji Cabrera y Jhonny Vidales saltarán al campo de juego desde el primer minuto.

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