Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Deportes

¿Dónde ver Perú vs Uruguay en vivo por las Eliminatorias 2026 desde Montevideo?

Deportes
vsanchezc@latina.pe
vsanchezc@latina.pe
Compartir

La selección peruana se alista para afrontar su penúltimo partido en estas Eliminatorias 2026, pues este jueves 4 de septiembre se mide ante Uruguay en Montevideo por la jornada 17 y la ‘Bicolor’ espera un milagro para poder aspirar al repechaje de este torneo.

Perú ubicado en el puesto 9 de la tabla de posiciones con 12 puntos, se enfrentará a Uruguay que está en zona de clasificación directa. Pues el equipo que dirige Marcelo Bielsa cuenta con 24 puntos y está en el puesto 4 de la tabla.

En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles del partido entre peruanos y uruguayos por la fecha 17 de Eliminatorias 2026 y sobre todo, dónde ver el partido en vivo y en directo a partir de las 7:30 de la noche (horario peruano).

¿DÓNDE VER EL PERÚ VS URUGUAY EN VIVO Y GRATIS?

Para ver el partido entre Perú vs Uruguay deberás sintonizar la señal de Movistar Deportes (canal 3 de Movistar). Sin embargo, si no cuentas con el servicio de cable, podrás seguir todas las incidencias del partido en la web de Latina Noticias, las redes sociales de Latina Deportes y la señal digital de Latina.

Perú debe ganar sus dos partidos ante Uruguay y Paraguay en Montevideo y Lima, respectivamente. Asimismo, los dirigidos de Ibáñez no dependen de sí mismos sino que deben esperar a que Venezuela pierda por goleada para poder superarlos en la diferencia de goles.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7

Siguiente artículo