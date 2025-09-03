¿Dónde ver Perú vs Uruguay en vivo por las Eliminatorias 2026 desde Montevideo?

La selección peruana se alista para afrontar su penúltimo partido en estas Eliminatorias 2026, pues este jueves 4 de septiembre se mide ante Uruguay en Montevideo por la jornada 17 y la ‘Bicolor’ espera un milagro para poder aspirar al repechaje de este torneo.

Perú ubicado en el puesto 9 de la tabla de posiciones con 12 puntos, se enfrentará a Uruguay que está en zona de clasificación directa. Pues el equipo que dirige Marcelo Bielsa cuenta con 24 puntos y está en el puesto 4 de la tabla.

En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles del partido entre peruanos y uruguayos por la fecha 17 de Eliminatorias 2026 y sobre todo, dónde ver el partido en vivo y en directo a partir de las 7:30 de la noche (horario peruano).

¿DÓNDE VER EL PERÚ VS URUGUAY EN VIVO Y GRATIS?

Para ver el partido entre Perú vs Uruguay deberás sintonizar la señal de Movistar Deportes (canal 3 de Movistar). Sin embargo, si no cuentas con el servicio de cable, podrás seguir todas las incidencias del partido en la web de Latina Noticias, las redes sociales de Latina Deportes y la señal digital de Latina.

Perú debe ganar sus dos partidos ante Uruguay y Paraguay en Montevideo y Lima, respectivamente. Asimismo, los dirigidos de Ibáñez no dependen de sí mismos sino que deben esperar a que Venezuela pierda por goleada para poder superarlos en la diferencia de goles.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7