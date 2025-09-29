Prensa extranjera también informó sobre nueva expulsión de Carlos Zambrano

Sin duda alguna, la nueva expulsión de Carlos Zambrano ha dejado que hablar en el mundo deportivo, pues la noticia de la tarjeta roja al ‘Kaiser’ en el último partido de Alianza Lima ante Cienciano llegó hasta Argentina y Chile donde informaron sobre el hecho.

Pues el reconocido medio argentino, Diario Olé, informó sobre la tarjeta roja a Carlos Zambrano y catalogó el hecho como ‘insólito’. “Carlos Zambrano fue expulsado por sexta vez en 5 meses y 6 días”, informó el medio deportivo argentino en sus cuentas oficiales.

Asimismo, el portal web chileno ‘Redgol’ también informó sobre la nueva expulsión de Carlos Zambrano, y es que el ‘Kaiser’ fue expulsado ante la U de Chile luego de que el defensa metiera un codazo a Charles Aránguiz, lo cual complicó el partido para los ‘grones’ en Copa Sudamericana.

“¡No aprende! Le pegó a Charles Aránguiz y ahora volvió a irse expulsado por codazo maletero”, informaron desde Chile. Cabe mencionar que Zambrano tiene 20 expulsiones en toda su carrera deportiva y 6 de ellas, han sido durante este 2025.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7