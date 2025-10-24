Promesas del bádminton peruano se preparan para el Nacional Juvenil 2025 en la VIDENA

La edición 2025 del Campeonato Nacional Juvenil de Bádminton está por comenzar. Del 28 al 31 de octubre, el Polideportivo 2 de la VIDENA-IPD volverá a ser sede de esta importante competencia juvenil que reunirá a jugadores de las categorías Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Sub-19.

El certamen es organizado por la Federación Deportiva Peruana de Bádminton (FDPB) en coordinación con el Instituto Peruano del Deporte (IPD), y forma parte del calendario oficial como un torneo grado dos, orientado a impulsar la formación competitiva y el crecimiento del badminton peruano.

CLASIFICATORIO AL SUDAMERICANO JUVENIL 2025

Este año el Nacional Juvenil tendrá un valor especial: además de sumar puntos para el ranking nacional, será el clasificatorio oficial rumbo al XXI Sudamericano Juvenil 2025, que se llevará a cabo en Bucaramanga, Colombia.

ORGANIZACIÓN CON ESTÁNDAR INTERNACIONAL

La FDPB reafirmó su apuesta por eventos de alta calidad y una experiencia integral para atletas y público. Así lo destacó el presidente de la federación, Ignacio Argüelles: “Nuestro objetivo es ofrecer competencias de primer nivel. Queremos que tanto en Lima como en provincias los torneos sean una experiencia completa para los deportistas. Tendremos arbitraje especializado, canchas certificadas, pantallas electrónicas para los marcadores y transmisión en vivo de los seis courts de juego“, declaró.

VIDEO RECOMENDADO