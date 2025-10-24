¿Qué resultados necesita Universitario para ser tricampeón del fútbol peruano?

Universitario está a un un paso de ser ganador del Torneo Clausura y por ende, tricampeón del fútbol peruano. Esta buena noticia para los ‘cremas’ se daría este fin de semana, pues la fecha 16 del Clausura inició este viernes e incluso el cuadro ‘merengue’ podría ser campeón sin jugar.

En esta nota de Latina Noticias, te explicaremos qué partidos y resultados le faltan a Universitario para ser campeones absolutos en este 2025.

ESTOS RESULTADO NECESITA UNIVERSITARIO PARA CAMPEONAR EN TARMA

Si bien Universitario ya tiene todo listo para ser tricampeón del fútbol peruano, aún depende de Cusco FC y una eventual caída que pueda tener el equipo imperial. Este martes, los cusqueños reciben a Atlético Grau en el Inca Garcilaso de la Vega y el resultado de ese encuentro, importará mucho a los ‘cremas’.

Si Cusco FC le gana a Atlético Grau en Cusco, Universitario deberá ganar a ADT en Tarma para ser tricampeón del fútbol peruano.

Si Cusco FC empata con Atlético Grau en Cusco, a Universitario le bastará con un empate para gritar campeón.

Si Cusco FC pierde con Atlético Grau en Cusco, Universitario -sin necesidad de jugar- será campeón del fútbol peruano.

En caso se de los resultados para Universitario, podrá celebrar su tricampeonato en Tarma, caso contrario lo hará la siguiente fecha (7 de noviembre) ante Deportivo Garcilaso en Lima. La Liga 1 ha informado que no realizará ninguna premiación en Tarma y sí lo hará en el Monumental el próximo viernes 7 de noviembre.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/716