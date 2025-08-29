¿Qué necesita la selección peruana para clasificar al repechaje en las Eliminatorias 2026?

La selección peruana marcha en el puesto número 9 de la tabla de Eliminatorias Sudamericanas 2026, pues los malos resultados, cambios de técnicos y más hicieron que la ‘Bicolor’ no compita en este proceso y ahora solo depende de un milagro para poder aspirar -por lo menos- al repechaje.

Y sí, la selección peruana aún tiene chances de poder soñar con el repechaje, sin embargo, no depende de si misma para poder lograrlo. En esta nota de Latina Noticias te contamos qué debería pasar para que Perú logre el ansiado séptimo lugar en la tabla de posiciones.

ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES

LOS RESULTADOS QUE NECESITA PERÚ PARA CLASIFICAR AL REPECHAJE

La selección peruana deberá vencer a Uruguay y Paraguay en esta última fecha de Eliminatorias 2026, pues así podrá sumar 18 unidades, pero eso sí, deberá esperar que Venezuela (con 18 unidades) pierda ante Argentina y Colombia.

Pero no solo eso, la ‘Blanquirroja’ debe también esperar que Venezuela sea goleado para poder superarlos en la diferencia de goles, pues la ‘Vinotinto’ tiene -4 y Perú tiene -11. Cabe mencionar que Bolivia también tiene 17 puntos y una diferencia de goles de -16.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7