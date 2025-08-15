Raúl Ruidíaz y el polémico video que subió a Instagram tras derrota de Universitario

En medio de la goleada de 4-0 que recibió Universitario por parte de Palmeiras en Copa Libertadores, el exjugador ‘merengue’, Raúl Ruidiaz, compartió un video en su cuenta de Instagram al cual muchos lo han calificado como polémico.

Y es que la ‘Pulga’ se lució cantando un reggaeton que dice: “Yo quiero ponerte, en 4”. Luego de la frase, el futbolista de Atlético Grau se muestra riéndose fuertemente y luego empieza a hablar en portugués. Los hinchas ‘cremas’ tomaron este video como una burla ya que hacen referencia al partido ante Palmeiras.

“Ruidiaz no debe volver nunca más a Universitario”, “Ruidiaz no debe pisar el Monumental nunca más”, “Raúl Ruidiaz no puede ni debe tener una mínima chance de vestir nuevamente nuestra camiseta, borraste toda tu historia con esa publicación”, fueron algunas de las publicaciones en X donde los hinchas vienen refiriéndose al tema.

Cabe mencionar que Raúl Ruidiaz fue campeón con Universitario en el 2013 y siguió una temporada más en el cuadro ‘merengue’, luego, ante su partida, siempre buscó la manera de retornar al “club de sus amores” e incluso en este 2025 se habló de su posible regreso, sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo con la administración de Jean Ferrari en ese entonces.

