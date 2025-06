Ricardo Gareca se muestra devastado tras derrota de Chile ante Argentina

La derrota de Chile por 1-0 frente a Argentina el último jueves 5 de junio por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas dejó al técnico Ricardo Gareca visiblemente afectado. El encuentro, disputado en el estadio Nacional de Santiago, complicó seriamente las aspiraciones de “La Roja” para clasificar al Mundial 2026, dejándola al borde de la eliminación a falta de solo tres fechas.



En conferencia de prensa, el estratega argentino no ocultó su tristeza por el resultado y el bajo rendimiento del equipo, aunque reafirmó su intención de continuar al mando de la selección chilena durante el proceso eliminatorio.



“No me encuentro en el mejor estado de ánimo como para maquillar la situación. Cada vez está más complicado todo, pero tenemos que seguir. Vamos a Bolivia y necesitamos sí o sí un resultado importante”, declaró Gareca visiblemente afectado.

QUIERE PERMANECER EN EL CARGO

El ‘Tigre’ reconoció que las chances de clasificación son mínimas, ya que no solo dependen de ganar todos los partidos restantes, sino también de que otros equipos pierdan puntos. Aun así, no se baja del proceso y muestra disposición para seguir en el cargo durante los próximos cuatro años, confiando en un eventual recambio generacional.



Durante su evaluación del partido, Gareca hizo una fuerte autocrítica del rendimiento de su equipo, al que calificó de “deslucido” frente a una selección como Argentina.



“Nos costó mucho acomodarnos. No podíamos recuperar la pelota. El equipo lució deslucido. Y contra una selección como Argentina, eso no se puede permitir. En el segundo tiempo mejoramos un poco, pero no fue suficiente”, admitió.



Ricardo Gareca, quien asumió el cargo en 2024 con la esperanza de repetir el éxito alcanzado con la selección peruana, ahora enfrenta una de sus etapas más difíciles al frente de Chile. La presión aumenta y las críticas se multiplican, pero el DT asegura que no se dará por vencido tan fácilmente.



Chile enfrentará en la próxima jornada a Bolivia en condición de visitante, un duelo clave que podría definir el futuro de “La Roja” en las Eliminatorias y también el del propio Gareca como líder del proyecto.

VIDEO RECOMENDADO

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7