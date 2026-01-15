Salió la programación de la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1

¡Vuelve el fútbol peruano de primera división! Luego de sortearse el fixture completo de la Liga 1, este miércoles quedó establecido que el arranque del Tornero Apertura se dará el próximo viernes 30 de enero.

Aquel día por la tarde se desarrollará el encuentro entre Sport Huancayo y Alianza Lima, marcando de esta forma el inicio de la temporada 2026. Este partido empezará al mediodía en el Estadio IPD de Huancayo.

PROGRAMACIÓN COMPLETA DE LA FECHA 1 DEL TORNEO APERTURA DE LA LIGA 1

A continuación podrás revisar todos los partidos que se disputarán como parte de la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026:

Viernes 30 de enero

12:00 p.m. | Sport Huancayo vs. Alianza Lima

3:15 p.m. | UTC vs. Atlético Grau

Sábado 31 de enero

1:00 p.m. | Sport Boys vs. Los Chankas

3:15 p.m. | Juan Pablo II vs. FC Cajamarca

6:30 p.m. | Melgar vs. Cienciano

Domingo 1 de febrero

1:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal

3:15 p.m. | Alianza Atlético vs. Cusco FC

6:00 p.m. | Universitario vs. ADT

Lunes 2 de febrero

3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. CD Moquegua

