Estas serían las novedades en la lista de Manuel Barreto de cara a los amistosos ante Chile y Rusia

La Federación Peruana de Fútbol envió cartas de reserva por Fabio Gruber y Yordy Reyna con miras a los amistosos que la Selección Peruana disputará en noviembre frente a Chile y Rusia. Según reveló el periodista Kevin Pacheco, ambos jugadores aparecen como novedades dentro del plan de trabajo del comando técnico para esta fecha FIFA.

Gruber, defensor de ascendencia peruana que milita en el FC Núremberg de la 2. Bundesliga, podría estar ante la posibilidad de debutar con la camiseta de la ‘Bicolor’. En tanto, Yordy Reyna volvería a la órbita del seleccionado tras varios años fuera de las convocatorias, respaldado por su buen presente en la segunda división rusa.

Además, Gianluca Lapadula también fue considerado en la lista preliminar. El delantero del Spezia de la Serie B de Italia vuelve a estar en la órbita de la ‘Bicolor’ tras recuperarse de sus dolencias físicas y podría reaparecer con la ‘Blanquirroja’ en esta doble jornada internacional. Estos encuentros servirán como preparación con miras a la reanudación de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

El entrenador interino de la Selección Peruana, Manuel Barreto, dará a conocer en los próximos días la lista oficial de convocados para los próximos amistosos de la ‘Bicolor’. El comando técnico viene evaluando rendimiento y continuidad de los futbolistas antes del anuncio oficial.

El primer compromiso de esta fecha FIFA será ante Chile y, posteriormente, la Selección Peruana se medirá frente a Rusia. Ambos encuentros servirán como pruebas importantes para observar nuevos elementos y recuperar ritmo competitivo antes de la reanudación de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030, donde la ‘Bicolor’ buscará recomponer su camino y sumar puntos clave en las próximas jornadas.

