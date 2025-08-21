“Checho” Ibarra se pronuncia tras pelea durante Independiente vs U. de Chile | VIDEO

Los disturbios en el partido de octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente de Avellaneda y U de Chile dejaron un saldo de más de 15 heridos y 110 detenidos en el Estadio Libertadores de América, en Argentina.

La violencia obligó al árbitro uruguayo Guillermo Tejera a suspender el encuentro en el minuto 48, y posteriormente Conmebol canceló el partido por falta de garantías de seguridad.

Ante este escenario, el reconocido jugador Sergio “Checho” Ibarra, se pronunció sobre los incidentes. “El problema no es para Independiente ni para Universidad de Chile, sino para la Conmebol“, señaló.

Además, hizo un llamado a que la entidad deportiva tome decisiones rápidas y claras para resolver la situación y determinar posibles sanciones.

