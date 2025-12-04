Sorteo del Mundial 2026 en vivo: bombos, horarios y dónde ver la transmisión

Este viernes 5 de diciembre se realizará el sorteo del Mundial 2026 en el Kennedy Center de Washington DC en Estados Unidos, uno de los países donde se desarrollará la fiesta máxima del fútbol el próximo año junto a México y Canadá.

En esta nota de Latina Noticias, a qué hora se realizará el sorteo y sobre todo, donde ver la transmisión en vivo y en directo desde USA. Asimismo, revisa cuáles son los bombos del sorteo.

¿A QUÉ HORA ES EL SORTEO DEL MUNDIAL 2026?

El sorteo del mundial 2026 iniciará a las 12 pm del viernes 5 de diciembre en Perú, la misma hora de Washington y que podrá verse en distintos países.

Perú – 12 PM

Estados Unidos – 12 PM

Brasil – 2 PM

Argentina – 2 PM

México – 11 AM

Colombia – 12 PM

España – 6 PM

¿DÓNDE VER EL SORTEO DEL MUNDIAL 2026?

La transmisión del sorteo del mundial 2026 EN VIVO y EN DIRECTO podrás verla por la señal digital de Latina Noticias o en el canal de Youtube. Asimismo, DirecTV tiene la señal oficial para transmitir este sorteo en Sudamérica.

ESTOS SON LOS BOMBOS DEL MUNDIAL 2026

Son 48 selecciones clasificadas al mundial 2026 donde están divididas en 4 bombos. Conoce cuáles son:

Bombo 1 : España, Argentina, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2 : Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. Bombo 3 : Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar y Sudáfrica.

: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curaçao, Haití, Nueva Zelanda, vencedores del repechaje europeo A, B, C y D, vencedores del repechaje intercontinental 1 y 2.

