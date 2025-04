Así marcha la tabla de posiciones del Torneo Apertura EN VIVO: fecha 9

Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2025 | En el inicio de la fecha 9 del Torneo Apertura, varios equipos luchan por el primer lugar del campeonato y otros por conseguir puntos para sumar en la tabla.

En esta nota de Latina Noticias, conoce la programación de la novena fecha del campeonato en medio de la Semana Santa. Además, revisa los resultados y la tabla actualizada.

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 9 – TORNEO APERTURA

Jueves 17 de abril

FINAL | Alianza Universidad 0-0 Atlético Grau

Viernes 18 de abril

3:00 pm | Melgar vs Deportivo Garcilaso

5:00 pm | Binacional vs Universitario

8:00 pm | Alianza Lima vs Los Chankas

Sábado 19 de abril

1:00 pm | Sport Boys vs Cienciano

3:30 pm | Alianza Atlético vs Sporting Cristal

7:00 pm | Cusco FC vs Ayacucho FC

Domingo 20 de abril

1:15 pm | UTC vs ADT

3:30 pm | Sport Huancayo vs Comerciantes Unidos

TABLA DEL TORNEO APERTURA – LIGA 1 2025 EN VIVO

