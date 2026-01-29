Partidos y tabla de posiciones: Torneo Apertura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 1

Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2026 | En el inicio de la fecha 1 del Torneo Clausura, muchos clubes arrancan la lucha por sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan obtener el título nacional, acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.

En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como la tabla de posiciones del Torneo Apertura.

RESULTADOS DE LA FECHA 1 DEL TORNEO APERTURA

Como parte de la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, Alianza Lima visita a Sport Huancayo, Universitario recibe en el Estadio Monumental a ADT, mientras que Sporting Cristal visita a Deportivo Garcilaso en el Cusco.

Viernes 30 de enero

12:00 p.m. | Alianza Lima vs. Sport Huancayo

3:15 p.m. | UTC vs. Atlético Grau

Sábado 31 de enero

1:00 p.m. | Sport Boys vs. Chankas

3:15 p.m. | Juan Pablo II vs. FC Cajamarca

6:30 p.m. | Melgar vs. Cienciano

Domingo 1 de febrero

1:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal

3:15 p.m. | Alianza Atlético vs. Cusco FC

6:00 p.m. | Universitario vs. ADT

Lunes 2 de febrero

3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. CD Moquegua

TABLA DEL TORNEO APERTURA DE LA LIGA 1 2026 EN VIVO

