Temas
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Partidos y tabla de posiciones: Torneo Apertura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 1

Deportes
Partidos y tabla de posiciones: Torneo Apertura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 1
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2026 | En el inicio de la fecha 1 del Torneo Clausura, muchos clubes arrancan la lucha por sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan obtener el título nacional, acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.

En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como la tabla de posiciones del Torneo Apertura.

RESULTADOS DE LA FECHA 1 DEL TORNEO APERTURA

Como parte de la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, Alianza Lima visita a Sport Huancayo, Universitario recibe en el Estadio Monumental a ADT, mientras que Sporting Cristal visita a Deportivo Garcilaso en el Cusco.

  • Viernes 30 de enero

12:00 p.m. | Alianza Lima vs. Sport Huancayo

3:15 p.m. | UTC vs. Atlético Grau

  • Sábado 31 de enero

1:00 p.m. | Sport Boys vs. Chankas

3:15 p.m. | Juan Pablo II vs. FC Cajamarca

6:30 p.m. | Melgar vs. Cienciano

  • Domingo 1 de febrero

1:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal

3:15 p.m. | Alianza Atlético vs. Cusco FC

6:00 p.m. | Universitario vs. ADT

  • Lunes 2 de febrero

3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. CD Moquegua

TABLA DEL TORNEO APERTURA DE LA LIGA 1 2026 EN VIVO

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo