Partidos y tabla de posiciones: Torneo Apertura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 1
Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2026 | En el inicio de la fecha 1 del Torneo Clausura, muchos clubes arrancan la lucha por sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan obtener el título nacional, acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.
En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como la tabla de posiciones del Torneo Apertura.
RESULTADOS DE LA FECHA 1 DEL TORNEO APERTURA
Como parte de la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, Alianza Lima visita a Sport Huancayo, Universitario recibe en el Estadio Monumental a ADT, mientras que Sporting Cristal visita a Deportivo Garcilaso en el Cusco.
- Viernes 30 de enero
12:00 p.m. | Alianza Lima vs. Sport Huancayo
3:15 p.m. | UTC vs. Atlético Grau
- Sábado 31 de enero
1:00 p.m. | Sport Boys vs. Chankas
3:15 p.m. | Juan Pablo II vs. FC Cajamarca
6:30 p.m. | Melgar vs. Cienciano
- Domingo 1 de febrero
1:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal
3:15 p.m. | Alianza Atlético vs. Cusco FC
6:00 p.m. | Universitario vs. ADT
- Lunes 2 de febrero
3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. CD Moquegua