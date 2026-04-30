Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡El Pájaro Gómez frena a Agua Marina en una batalla llena de fiesta!

La cumbia se apoderó del escenario en un duelo cargado de energía entre Agua Marina y el consagrado Pájaro Gómez, en una de las presentaciones más festivas de la noche.

Agua Marina demostró por qué es uno de los grupos más queridos del país. Su performance estuvo llena de ritmo, interacción con el público y una ejecución que convirtió el set en una verdadera fiesta. El jurado destacó su capacidad para entretener y mantener la energía arriba durante toda la presentación.

Sin embargo, Pájaro Gómez respondió con una actuación aún más sólida. Desde el inicio marcó territorio, adueñándose del escenario con seguridad, actitud y una conexión natural con su banda. La complicidad, el manejo del ritmo y el dominio escénico fueron claves para sostener una presentación que fluyó de principio a fin.

El jurado coincidió en que, más allá del espectáculo de ambos, el consagrado logró consolidar mejor su propuesta, mostrando confianza y soltura en cada momento.

La decisión fue ajustada pero clara: con dos votos a favor, Pájaro Gómez se queda con la victoria y mantiene su silla en la competencia.

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