Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Tabla de posiciones, Torneo Clausura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 13

Deportes
Tabla de posiciones, Torneo Clausura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 13
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2025 | En el inicio de la fecha 13 del Torneo Clausura, muchos equipos luchan por acceder al primer lugar, mientras que otros apuntan a sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.

En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del acumulado.

RESULTADOS DE LA FECHA 13 DEL TORNEO CLAUSURA

Como parte de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025Alianza Lima visita en Huánuco a Alianza Universidad, Universitario de Deportes recibe en el Monumental a Juan Pablo II, mientras que Sporting Cristal visita a ADT en Tarma.

  • Viernes 3 de octubre

FINAL | Comerciantes Unidos 2-1 UTC

  • Sábado 4 de octubre

1:00 p.m. | Chankas vs. Cusco FC

3:15 p.m. | ADT vs. Sporting Cristal

7:00 p.m. | Sport Boys vs. Sport Huancayo

  • Domingo 5 de octubre

12:00 p.m. | Alianza Universidad vs. Alianza Lima

3:00 p.m. | Atlético Grau vs. Melgar

5:30 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Alianza Atlético

6:00 p.m. | Universitario vs. Juan Pablo II

TABLA DEL TORNEO CLAUSURA DE LA LIGA 1 2025 EN VIVO

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo