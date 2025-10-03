Tabla de posiciones, Torneo Clausura EN VIVO: así van los equipos en la fecha 13

Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2025 | En el inicio de la fecha 13 del Torneo Clausura, muchos equipos luchan por acceder al primer lugar, mientras que otros apuntan a sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.

En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del acumulado.

RESULTADOS DE LA FECHA 13 DEL TORNEO CLAUSURA

Como parte de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, Alianza Lima visita en Huánuco a Alianza Universidad, Universitario de Deportes recibe en el Monumental a Juan Pablo II, mientras que Sporting Cristal visita a ADT en Tarma.

Viernes 3 de octubre

FINAL | Comerciantes Unidos 2-1 UTC

Sábado 4 de octubre

1:00 p.m. | Chankas vs. Cusco FC

3:15 p.m. | ADT vs. Sporting Cristal

7:00 p.m. | Sport Boys vs. Sport Huancayo

Domingo 5 de octubre

12:00 p.m. | Alianza Universidad vs. Alianza Lima

3:00 p.m. | Atlético Grau vs. Melgar

5:30 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Alianza Atlético

6:00 p.m. | Universitario vs. Juan Pablo II

TABLA DEL TORNEO CLAUSURA DE LA LIGA 1 2025 EN VIVO

