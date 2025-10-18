Tabla de posiciones EN VIVO, Torneo Clausura: así marchan los equipos en la fecha 15

Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2025 | Tras el inicio de la fecha 15 del Torneo Clausura, muchos equipos luchan por acceder al primer lugar, mientras que otros apuntan a sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.

En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del acumulado.

RESULTADOS DE LA FECHA 15 DEL TORNEO CLAUSURA

Como parte de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, Alianza Lima visita a Sport Huancayo, Universitario recibe a Ayacucho FC, mientras que Sporting Cristal visita a Deportivo Garcilaso.

Sábado 18 de octubre

1:00 p.m. | Chankas vs. Juan Pablo II

3:15 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético

6:00 p.m. | Cienciano vs. Cusco FC

Domingo 19 de octubre

3:00 p.m. | Atlético Grau vs. UTC

5:30 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal

Lunes 20 de octubre

1:15 p.m. | Sport Huancayo vs. Alianza Lima

6:00 p.m. | Sport Boys vs. Melgar

8:15 p.m. | Universitario vs. Ayacucho FC

TABLA DEL TORNEO CLAUSURA DE LA LIGA 1 2025 EN VIVO

VIDEO RECOMENDADO