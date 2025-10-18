Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Tabla de posiciones EN VIVO, Torneo Clausura: así marchan los equipos en la fecha 15

Deportes
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2025 | Tras el inicio de la fecha 15 del Torneo Clausura, muchos equipos luchan por acceder al primer lugar, mientras que otros apuntan a sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.

En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del acumulado.

RESULTADOS DE LA FECHA 15 DEL TORNEO CLAUSURA

Como parte de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025Alianza Lima visita a Sport Huancayo, Universitario recibe a Ayacucho FC, mientras que Sporting Cristal visita a Deportivo Garcilaso.

  • Sábado 18 de octubre

1:00 p.m. | Chankas vs. Juan Pablo II

3:15 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético

6:00 p.m. | Cienciano vs. Cusco FC

  • Domingo 19 de octubre

3:00 p.m. | Atlético Grau vs. UTC

5:30 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal

  • Lunes 20 de octubre

1:15 p.m. | Sport Huancayo vs. Alianza Lima

6:00 p.m. | Sport Boys vs. Melgar

8:15 p.m. | Universitario vs. Ayacucho FC

TABLA DEL TORNEO CLAUSURA DE LA LIGA 1 2025 EN VIVO

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo