Tabla de posiciones EN VIVO, Torneo Clausura: así marchan los equipos en la fecha 9
Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2025 | Tras el inicio de la fecha 9 del Torneo Clausura, muchos equipos luchan por acceder al primer lugar, mientras que otros apuntan a sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.
En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del acumulado.
RESULTADOS DE LA FECHA 9 DEL TORNEO CLAUSURA
Como parte de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, Sporting Cristal recibe a Alianza Atlético, mientras que Alianza Lima ha postergado su partido contra Chankas y a Universitario de Deportes le toca descansar.
- Martes 16 de septiembre
3:00 p.m. | ADT vs. UTC
- Miércoles 17 de septiembre
1:00 p.m. | Sporting Cristal vs. Alianza Atlético
3:15 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Sport Huancayo
7:30 p.m. | Cienciano vs. Sport Huancayo
- Jueves 18 de septiembre
1:00 p.m. | Ayacucho FC vs. Cusco FC
3:15 p.m. | Atlético Grau vs. Alianza Universidad
7:30 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Melgar