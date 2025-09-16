Temas
Deportes

Tabla de posiciones EN VIVO, Torneo Clausura: así marchan los equipos en la fecha 9

Deportes
Felipe Morales
Felipe Morales
Mira la tabla de posiciones de la Liga 1 2025 | Tras el inicio de la fecha 9 del Torneo Clausura, muchos equipos luchan por acceder al primer lugar, mientras que otros apuntan a sumar la mayor cantidad de puntos que les permitan acceder a algún campeonato internacional o salvarse de la baja.

En esta nota de Latina Noticias, conoce los resultados, así como las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del acumulado.

RESULTADOS DE LA FECHA 9 DEL TORNEO CLAUSURA

Como parte de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, Sporting Cristal recibe a Alianza Atlético, mientras que Alianza Lima ha postergado su partido contra Chankas y a Universitario de Deportes le toca descansar.

  • Martes 16 de septiembre

3:00 p.m. | ADT vs. UTC

  • Miércoles 17 de septiembre

1:00 p.m. | Sporting Cristal vs. Alianza Atlético

3:15 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Sport Huancayo

7:30 p.m. | Cienciano vs. Sport Huancayo

  • Jueves 18 de septiembre

1:00 p.m. | Ayacucho FC vs. Cusco FC

3:15 p.m. | Atlético Grau vs. Alianza Universidad

7:30 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Melgar

TABLA DEL TORNEO CLAUSURA DE LA LIGA 1 2025 EN VIVO

