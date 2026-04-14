Torneo Apertura: ¿A qué hora y dónde ver ADT vs. Alianza Lima por la fecha 10?

Alianza Lima visita a ADT por la fecha 10 del Torneo Apertura. Los blanquiazules irán por un nuevo triunfo en el campeonato este martes 14 de abril en el Estadio Unión Tarma.

Los blanquiazules vienen de caer en el Monumental 0-1 con Universitario de Deportes. Este partido los dejó con 20 puntos y se ubican segundos en el campeonato.

En tanto, los tarmeños vienen de perder 2-3 de visita ante Cienciano. Tienen 9 unidades y están en la décima cuarta posición. En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles del partido ADT vs. Alianza Lima.

¿A QUÉ HORA JUEGA ADT VS. ALIANZA LIMA?

Alianza Lima y ADT se enfrentan este martes 14 de abril en el Estadio Unión Tarma a partir de la 3:15 p.m. Los hinchas blanquiazules y tarmeños asistirán masivamente para ver este partido que promete generar muchas emociones.

¿DÓNDE VER ADT VS. ALIANZA LIMA?

El partido entre Alianza Lima y ADT va por la señal de L1 MAX en las siguientes empresas de cable:

Movistar: canales 11 y 14 (SD), canales 711 y 714 (HD).

Claro TV: canales 10 y 61 (SD), canales 510 y 528 (HD).

DirecTV: canales 604 SD y 1604 HD.

Best Cable: canal 12.

Latin Cable: canales 40.3 HD y 23 SD.

Cable Mundo Perú: canales 3.3 HD y 3 SD.

Cable Visión Perú: canales 49 SD y 49.1 HD.

Zapping: canal 32.

Cabe apuntar que podrás seguir las incidencias del choque en la página web de Latina Noticias y las redes sociales de Latina Deportes.

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